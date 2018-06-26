Ученые: Древние египтяне умирали от рака

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Следы смертельной болезни найдены в мумиях, возрастом от 1500 до 3000 лет. Раскопки проводились в Дахлехском оазисе.

Ученые провели раскопки в Дахлехском оазисе, где были исследованы останки 1087 мумий. Оказывается, древние египтяне умирали от рака в соотношении 5 случаев на 1000. На сегодняшний день в западных странах этот показатель увеличился до 50%.

Отмечается, что среди мумий следы рака нашли у шести останков, среди них 50-летний мужчина с наличием ректального рака и малолетний ребенок с лейкемией. Предполагается, что у остальных смертельная болезнь была спровоцирована наличием вируса папилломы.

В древние времена продолжительность жизнь была разительно ниже, чем в современном мире, потому указать точное количество больных раком не представляется возможным.