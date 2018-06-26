VistaNews.ru


Ученые: Древние египтяне умирали от рака

Сегодня, 12:00

Следы смертельной болезни найдены в мумиях, возрастом от 1500 до 3000 лет. Раскопки проводились в Дахлехском оазисе.

Ученые провели раскопки в Дахлехском оазисе, где были исследованы останки 1087 мумий. Оказывается, древние египтяне умирали от рака в соотношении 5 случаев на 1000. На сегодняшний день в западных странах этот показатель увеличился до 50%.

Отмечается, что среди мумий следы рака нашли у шести останков, среди них 50-летний мужчина с наличием ректального рака и малолетний ребенок с лейкемией. Предполагается, что у остальных смертельная болезнь была спровоцирована наличием вируса папилломы.

В древние времена продолжительность жизнь была разительно ниже, чем в современном мире, потому указать точное количество больных раком не представляется возможным.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Учёные: Древние инки оперировали лучше, чем врачи США XIX века

Ученые установили главную причину рака

Учёные нашли новый способ лечить рак печени

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Массивный НЛО открыл рядом с МКС портал в иные миры

 Доказательством этого, по мнению виртуальных уфологов, является некий объект,...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

«Тайна раскрыта»: Туристов на перевале Дятлова убил Уральский «гуманоид Алёша»

Оказывается, что крошечный инопланетянин настоящий долгожитель. Впервые его...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

Рекомендуем