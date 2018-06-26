Учёные: В космосе есть стреляющая лазером аномалия

Сегодня, 11:39

Вселенная неохотно, но продолжает открывать свои тайны. Некоторые из них необычны до невероятности.

Учёные пришли к выводу, что в космосе есть аномалия, стреляющая лазером. Она находится в туманности Муравей.

Астрономы полагают, что у этого астрофизического объекта признаки того, что он и сам относится к планетарным туманностям.

Его возможности по стрелянию лазером не оптимальны при существующих там физусловиях. Однако, аномалия явно испускает когерентные фотоны.

Появления рекомбинационных линий, испускаемых планетарными туманностями, учёные считают крайне редкими. Обычно от них наблюдается появление спектральных линий.

Аномалия, представляющая огромный лазер, считается специалистами биполярным объектом сложного состава.

Что стало причиной данного факта, специалистам ещё предстоит выяснить. Ряд из них полагает это следствием образования симбиотической двойной звезды, в которой одна часть притягивает к себе вещества их другой.

В результате на крайних частях газового диска появляется огромное содержание ионов, которые и служат основой для работы космического лазера.

Ряд источников уже сделали предположение, что подобные явления – это следствие опытов внеземного разума в масштабе Вселенной.