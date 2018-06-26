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Диетологи назвали 3 продукта, которые помогут эффективному похудению

Сегодня, 10:34

Опытный австралийский диетолог Кэтлин Аллеум раскрыла секрет эффективного и быстрого похудения. Специалист назвала 3 основных продукта, которые способствуют потере лишнего веса.

Диетолог Кэтлин Аллеум утверждает, что для хорошего похудения важна сбалансированная диета. 39-летняя Кэтлин, обладает 20-летним опытом работы в области диетологии, искренне верит в преимущества правильного питания и физических упражнений и поделилась своими советами с женщинами во всем мире, желающими улучшить свое здоровье и внешний вид. Диетолог назвала три главных продукта, которые являются союзниками похудения.

По мнению специалиста, именно гранола, яйца и салатные листья относятся к ежедневным продуктам худеющего человека. Кэтлин Аллеум рекомендует сочетать яйца и листья салата, а также ежедневно по утрам употреблять гранолу.

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