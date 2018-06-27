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Ученые выяснили, мешает ли секс тренировкам

Сегодня, 00:15

Считается, что половые акты лишают человека выносливости.

Американские учёные изучили зависимость спортивных успехов от активной сексуальной жизни. Специалисты из университета в Сан-Маркосе (Калифорния, США) выяснили, мешает ли секс тренировкам. Как утверждают авторы исследования, они решили проверить данное предположение на 12 добровольцах. В связи с тем, что ранее считалось, будто половые акты снижают уровень выносливости мужчин, учёные проводили замеры показателей у респондентов до и после занятий сексом.

По итогам наблюдений исследователи выяснили, что активная сексуальная жизнь не оказывает существенного влияния на обычных людей. Вместе с тем, специалисты установили, что определённого рода негативный эффект может присутствовать у профессиональных спортсменов, которые пытаются выжать из себя максимум, а потому лишнее напряжение в период перед важными соревнованиями для них действительно может быть губительным.

Ранее ученые рассказали, какие болезни нужно лечить сексом. Специалисты подчеркнули, что интимная близость стимулирует кровообращение в определённых участках тела, а также улучшает психологическое состояние человека.

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