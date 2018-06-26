Учёные рассекретили новые подробности жизни ледяной мумии, жившей 5300 лет назад

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Древний обитатель Альп шокировал специалистов, "рассказав" подробности своей жизни.

Учёные продолжают исследования ледяной мумии, жившей 5300 лет назад и обнаруженной в итальянских Альпах в 1991 году. Недавно специалисты сообщили новые подробности жизни данного человека. В отличие от, к примеру, трёхпалой мумии в пустыне Наска в Перу, Эцти, как его называют специалисты о региону, где он был найден, уже достаточно хорошо изучен. Несмотря на то, что этот мужчина жил несколько тысяч лет назад, он хорошо сохранился. Всё из-за того, что сразу после гибели он оказался в холодной среде, а его останки были окружены льдом. Благодаря этому, исследователям удалось узнать многое о жизни данного человека. Они приоткрыли новые подробности из его быта и последних часов жизни. В частности, удалось выяснить причину его смерти. В случае с мумиями Наска в Перу сделать этого учёные так и не смогли. В его плече была найдена стрела, от которой он, вероятно, погиб. Она перебила жизненно важную артерию и Эцти умер от потери крови. При этом мотивы убийцы остаются невыясненными, поскольку рядом с мумией был найден медный топор, который никто не забрал. Данное оружие и орудие труда в то время было символом высокого статуса владеющего им человека и сильно ценилось.

Также специалисты установили, что за несколько часов до смерти Эцти с кем-то боролся в рукопашной схватке, о чём свидетельствуют раны на правой руке. Это позволяет говорит, что он был правшой. Вероятно, данный конфликт и явился причиной покушения на жизнь мужчины.Благодаря современным технологиям учёным удалось восстановить внешность Эцти. Его фигуру в полный рост создали при помощи специальных материалов.