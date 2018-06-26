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Пришельцы атакуют: Светящийся НЛО засняли в небе над Уэльсом

Сегодня, 08:25

Британские теоретики заговора утверждают, что недавно столкнулись с настоящим НЛО. По словам очевидцев, в ночном небе над Уэльсом пролетел огромный светящийся неопознанный объект.

Стало известно, что прошлой ночью в небе над северным Уэльсом очевидцы увидели яркие лучи света, которые излучал огромный странный летающий объект. Жители данной местности заявили, что объект был достаточно ярким, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом. Уфологи заявили, что пришельцы продолжают атаковать и посылать свои НЛО на Землю.

Странный фотокадр вызвал огромные споры в Интернете, где пользователи Сети пытались разобрать в происхождении НЛО. И если одни верили в теорию пришельцев, то другие объект в небе назвали простым вертолетом.

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