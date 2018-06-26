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Музыка оказывает своё влияние на самые разные стороны нашей жизни. Очередное открытие сделали специалисты, работающие в Массачусетском технологическом институте.

Оказалось, игра на фортепиано развивает у дошкольников языковые способности. Такой вывод учёные сделали, проведя соответствующий эксперимент. В нём участвовали китайские дети в возрасте 4 – 5 лет.

Их на протяжении полугода обучали игре на фортепиано. После этого они стали значительно лучше распознавать слоги и слова. Разница в восприятии проверялась с применением электроэнцефалографии.

Учёные не делают однозначного вывода о том, что музицирование прямо повлияет на улучшение успеваемости. В то же время они дают родителям совет, чтобы те до поступления в школу давали ребёнку музыкальное образование. Оно, однозначно, улучшит языковые способности.