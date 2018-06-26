Ученые: В Липецке найдены обломки метеорита

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Ранее жители района могли наблюдать, как космическое тело пролетает по небу. Метеорит был очень яркий и размером от 1-3 метров.

Исследователи из Уральского университета рассказали, что на севере Липецка был найден фрагмент упавшего метеорита, который можно было увидеть рано утром 21 июня. Выяснилось, что обломок принадлежит типу хондритов. На данный момент создана группа по поиску обломков, которых может быть очень много. Небесное тело можно было увидеть 21 июня в 04:20 сразу над несколькими областями: Воронежской, Липецкой, Тульской, Курской и Орловской.

Полет небесного тела завершился яркой вспышкой, аналогичной той, которую оставил после себя метеорит в Челябинске. В основном, найденные обломки космических объектов весят не более половины килограмма, однако на данный момент ученые выдвинули предположение, что существуют и более крупные. Сразу после того, как ученые зарегистрировали полет метеорита, они выдвинулись на поиски его обломков.

Так как угол падения тела был очень резкий, то исследователи без труда посчитали место его падения. Около двух дней они не могли найти камни, однако после обнаружили один обломок. Стоит подчеркнуть, что метеориты, которые падают на Землю - не редкость. К примеру, ежегодно на планету попадает около тысячи небесных тел.