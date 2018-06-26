VistaNews.ru


Ученые: В Липецке найдены обломки метеорита

Сегодня, 08:45

Ранее жители района могли наблюдать, как космическое тело пролетает по небу. Метеорит был очень яркий и размером от 1-3 метров.

 Исследователи из Уральского университета рассказали, что на севере Липецка был найден фрагмент упавшего метеорита, который можно было увидеть рано утром 21 июня. Выяснилось, что обломок принадлежит типу хондритов. На данный момент создана группа по поиску обломков, которых может быть очень много. Небесное тело можно было увидеть 21 июня в 04:20 сразу над несколькими областями: Воронежской, Липецкой, Тульской, Курской и Орловской.

Полет небесного тела завершился яркой вспышкой, аналогичной той, которую оставил после себя метеорит в Челябинске. В основном, найденные обломки космических объектов весят не более половины килограмма, однако на данный момент ученые выдвинули предположение, что существуют и более крупные. Сразу после того, как ученые зарегистрировали полет метеорита, они выдвинулись на поиски его обломков.

  Так как угол падения тела был очень резкий, то исследователи без труда посчитали место его падения. Около двух дней они не могли найти камни, однако после обнаружили один обломок. Стоит подчеркнуть, что метеориты, которые падают на Землю - не редкость. К примеру, ежегодно на планету попадает около тысячи небесных тел.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Ученые MIT рассказали о возможности падения метеорита на Землю

Над центральной частью России взорвался метеорит

"Началось": В небе над Липецкой областью взорвался неизвестный объект

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

В гробнице китайского императора нашли неизвестное существо

Позже группа исследователей выяснила, кому принадлежал этот череп, найденный в...

Массивный НЛО открыл рядом с МКС портал в иные миры

 Доказательством этого, по мнению виртуальных уфологов, является некий объект,...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

«Тайна раскрыта»: Туристов на перевале Дятлова убил Уральский «гуманоид Алёша»

Оказывается, что крошечный инопланетянин настоящий долгожитель. Впервые его...

Рекомендуем