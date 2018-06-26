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Ученые: микроэлектронные датчики можно печатать на желатине

Сегодня, 08:18

Немецкие ученые создали абсолютно новую технологию, которая поможет упростить работу медикам. О недуге теперь будут сообщать специальные микросхемы из желатина в виде конфет.

Исследователи из Технического университета Мюнхена (Германия) несколько лет работали над созданием абсолютно революционного способа диагностики заболеваний у человека. После долгих экспериментов они разработали специальные микроэлектродные датчики, которые сделаны из желатина в виде обычных конфет. Проглатывая такую «конфету», человек вживляет в свой организм датчик, основной функцией которого является слежение за основными показателями жизнедеятельности организма.

Напомним, что подобные попытки специалисты предпринимали и ранее, но твердые датчики повреждали внутренние органы и часто приводили к возникновению воспалительных процессов в организме. Теперь же при помощи 3-D принтера удалось напечатать микроэлектродный датчик вместе с желатиновой конфетой.

Ученые сообщают, что при помощи такого устройства можно не только записывать сердечные ритмы и сигналы головного мозга, но и следить за активностью мышц. Предполагается, что в дальнейшем новое устройство можно будет использовать как кардиостимулятор.

Как известно, российские ученые разработали новейшую систему диагностики туберкулеза, которая оставит реакцию манту далеко в прошлом. Теперь нужно просто подышать в пробирку, что бы выявить болезнь.

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