Ученые: Стресс во время беременности может привести к леворукости у ребенка

Вчера, 23:18

Все человечество можно разделить на левшей и правшей. Правшей рождается больше. Мы рождаемся ассиметричными.

Правша человек или левша зависит от того, какая рука доминирует в его каждодневной деятельности. По некоторым данным, около 30% жителей земного шара - левши. Пока не известно точно, от чего развивается леворукость. Левшой человек рождается. Мозг выбирает, какая рука будет доминировать. Если развито больше левое полушарие мозга, то более активна правая рука, и наоборот, если развито больше правое полушарие, то главной будет левая рука.

Ученые предположили новое объяснение леворукости - стресс, перенесенный матерью во время беременности. И как следствие неправильное развитие мозга в утробе матери.

Ученые Рурского университета, наблюдая за развитием плода, установили, что преобладающую руку можно определить на первых неделях развития ребенка. Но ранее стало известно, что головной и спинной мозг не связны до 15 недели. Значит, головной мозг не может влиять на движение конечностей.

Немецкие ученые склоняются к мнению, что не гены отвечают за доминантность той или другой руки, а факторы, влияющие на развитие плода. Это могут быть внешние факторы, или причины, которые могли повлиять на течение беременности.

Для того, чтобы определить, кем вы являетесь по рождению, можно провести несложный тест. Чтобы определить главную руку - сцепите кисти в замок. Какой палец окажется сверху, та рука будет являться ведущей.