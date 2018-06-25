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"Гуманоид Алеша": Группу Дятлова убили пришельцы

Вчера, 22:39

Ночью 2 февраля 1959 года опытные экспедиторы погибли при неизвестных обстоятельствах. Ученым до сих пор не дает покоя странная смерть группы.

По мнению сектанта-уфолога, группу Игоря Дятлова убили пришельцы, а именно гуманоид Алеша. Чтобы объяснить свою точку зрения, «Звездная академия» предполагает, что очень давно, в уральских пещерах жили космические гости, однако когда люди начали строить свои жилища все ближе, то большинство покинуло пещеры. Однако, похоже не все. Поэтому когда 8 экспедиторов остановились на ночлег, они потревожили оставшихся пришельцев. Те решили отомстить и убили их.

Когда туристов нашли, то на них практически не было одежды, вокруг валялись куски разорванных палаток. Тела также их были ранены, однако лишь изнутри. Внешних признаков избиений не обнаружено.

Многим ученым кажется эта версия безумной и точно неправдивой.

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