«Космическая стрижка»: Роскосмос показал, как создаются прически в космосе

Вчера, 22:29

В YouTube появилось видео, на котором запечатлена настоящая «космическая парикмахерская». Когда было снято видео – неизвестно, так как его герои уже на Земле.

Роскосмос показал, как создаются прически в космосе. Видео опубликовали на видеохостинге YouTube. В роли парикмахера выступил российский космонавт Антон Шкаплеров, который сделал «космическую стрижку» своему коллеге Александру Мисуркину.

На видео можно увидеть специальную машинку для стрижки, которая предназначена для использования в невесомости. Она оснащена пылесосом, который обеспечивает всасывание волос. Иначе они разлетятся по всей космической станции, будут отвлекать космонавтов и, что еще хуже, повредят технику.

Среди российских космонавтов появился и американский коллега Джо Акаба. Услышав разговор Александра и Антона, в котором первый просит сделать ему прическу «не огурцом», американец в шутку просит поправить и ему волосы за три доллара.