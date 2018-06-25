На МКС вышла из строя одна из двух систем жизнеобеспечения

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Американскому экипажу придется выйти в открытый космос, иначе это может отразиться на жизнедеятельности всех членов.

На МКС вышла из строя одна из двух систем, которая перерабатывает углекислый газ. Как известно, при поломке одного второй сегмент начинает работать с усиленной мощностью, чем может обезопасить жизнь экипажа. Однако нет гарантий, что и второй со временем не сломается. Поэтому астронавты собственноручно поменяют клапан на сломанной системе.

Уже не в первый раз что-то ломается на МКС, подвергая опасности жизнь находящихся на борту. Ранее ломался аппарат, перерабатывающий мочу или который обрабатывал техническую воду. Возникали также утечки аммиака.