«Пришельцы на Земле с древних времён»: США 70 лет скрывают правду об НЛО

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Шокирующие факты, доказывающие связь американского правительства с инопланетянами приводят частные исследователи.

Пришельцы обитают на Земле уже достаточное время, считают уфологи. По некоторым данным, «чужие» здесь с древних времён. При этом о них знают власти развитых стран, в том числе США, которые проводят масштабные исследования в области изучения инопланетного разума, но скрывают от общественности все известные факты. Доказательством тому является расследование американских уфологов, которые уличили власти во лжи. Правду об НЛО они раскрыли после исследования трёх роликов, снятых камерами, установленными на истребителях ВВС США F/A-18.

Предполагается, что инопланетным кораблям удаётся оставаться долгое время незамеченным благодаря системе маскировки, подобно той, что была показана в фильме «День Независимости». Вместе с тем, рано или поздно НЛО становятся видимыми для человека, что приводит к тому, что очевидцы публикуют в сети время от времени документальные свидетельства существования НЛО. Похожий случай произошёл после погони F/A-18 за одним из кораблей пришельцев. Тот факт, что военный самолёт преследовал неопознанный объект внеземного происхождения, но никто из Пентагона об этом не сообщил, говорит о том, что власти США в курсе дел пришельцев на Земле, но не хотят говорить об этом обществу.

Возвращаясь к случаю с погоней за пришельцами, стоит отметить, что дата и место, где произошёл данный инцидент, установить пока не удалось. На первом ролике, попавшем в поле зрения уфологов, показано, как пилот F/A-18 не может понять, что происходит и что за аппарат может выполнять столь сложные фигуры. Это косвенно подтверждает, что за штурвалом или другим средством управления находится не человек.

На втором видео пилот ВВС США пытается хотя бы немного приблизиться к НЛО, однако сделать это ему не удаётся. Данный самолёт является одним из самых быстрых в мире. Человек ещё просто не создал воздушное судно, которое могло бы так легко оторваться от преследования F/A-18 .

Также в пользу того факта, что управляет НЛО на показанном на видео не человек, говорит то, что в определённый момент он внезапно совершает маневр разворота влево. Это показано на третьем ролике. Эксперты говорят, что в такой ситуации представителя человеческой расы, находящегося внутри самолёта на столь большой скорости, мгновенно превратился бы в «пудинг».

Авторы расследования утверждают, что американские чиновники, в отличие от военных пилотов, вряд ли удивились этим кадрам, поскольку хорошо знают пришельцев и возможности их технологий. О том, что власти США скрыто занимаются налаживанием связи с инопланетянами говорит то, что они создают частные структуры, занимающиеся странными исследованиями. К примеру, такой компанией является Bigelow Aerospace. Её возглавляет экс-глава администрации президента США Джон Подеста.

Этой организации доступны возможности, которыми не могут похвастать самые развитые институты и исследовательские центры. Сотрудники Bigelow Aerospace могут иметь доступ к местам крушения НЛО. По некоторым данным, они уже заполучили металл инопланетного происхождения, найденный на одной в одной из воронок. Официальные лица в ответ на обвинения заявляют, что Bigelow Aerospace прекратила существование в 2012 году, однако уфологи выяснили, что компания просто сменила название, чтобы отвлечь от себя внимание. Эксперты сделали выводы, что США 70 лет скрывают правду об НЛО, чтобы первыми завладеть технологиями инопланетных цивилизаций.