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«Белые сопли»: На Марсе обнаружена таинственная субстанция

Сегодня, 19:51

Специалисты сравнили снимки за 12 и 13 июня. На них было замечено изменение в виде возникшего новообразования белого цвета.

На Марсе обнаружена таинственная субстанция белого цвета, которая появилась на 2080 марсианский день, а если быть точнее, 13 июня. Сами снимки были взяты биологом с сервера «Любопытство». Пятно на снимке сложно разглядеть, так как, по всей видимости, это живое существо, которое двигалось, поэтому запечатлеть четкие очертания не удалось.

Некоторые исследователи предполагают, что это не животное, а заморозь. Другие же уверенны, что на Марсе просто пророс гриб, как это было в 2015 году. Уфологи же заявляют, что это либо пришелец, либо секретные разработки инопланетных существ. Пользователи сети, увидевшие субстанцию, в шутку назвали ее «белые сопли».

В любом случае, исследователи вновь обвиняют NASA в том, что они скрывают факт существования внеземной жизни. Пусть даже в виде грибов или других органических веществ, но факт остается фактом – они знают больше, чем простые обыватели, но не распространяются.

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