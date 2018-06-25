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Астрономы: В небе над Пермью заметили серебристые облака

Сегодня, 19:34

25 июня в клубе «Телескоп» решили провести на одном из высотных домов первое астронаблюдение. Члены клуба изучали Юпитер, Венеру, Сатурн и Луну. Именно в этот момент ученые обнаружили необычное явление в небе.

Как оказалось, в небе над Пермью действительно есть серебристые облака. Астрономы данное явления называют «атмосферными облаками», которые издают серебристое свечение из-за разреженной структуры. Обычно такие облака возникают на определенной высоте до 85 км и в конкретном слое мезосфере. Руководитель клуба очень удивлен, что с помощью не очень мощного бинокля удалось разглядеть планеты и их спутники.

Больше всего участникам, по словам Сергея, понравилась Луна и ее самый знаменитый кратер Тихо. А вот серебристые облака стали для команды астрономов сюрпризом, поскольку такие облака большая редкость.

В 19 веке впервые узнали, что такое серебристые облака, но очень долго не могли понять, какое происхождение они имеют.

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