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Именно с ее мощностей астрономы дали название нулевому Гринвичскому меридиану. В старинном павильоне Альтазимут, построенном в период с 1894 по 1896 годы, уже поставлены 4 совершенно новых телескопа.

В Лондоне после 60-летнего музейного перерыва заработает известная обсерватория в Гринвиче, с которой специалисты дали название нулевому Гринвичскому меридиану. Новые телескопы позволят вести наблюдения за Солнцем, Луной и планетами.

Научную обсерваторию открыли в далеком 1675 году в рамках приказа Карла II, там тогдашние астрономы составляли карту звездного неба, уточняя важные даты для плавания в морях. Эта обсерватория была главной в королевстве. В 1950-х годах работа учреждения была невозможна из-за светового загрязнения. С 1957 года известная и важная для страны обсерватория не использовалась специалистами и стала музеем. Улучшение экологии в Лондоне позволяет вернуться ученым в Гринвич.