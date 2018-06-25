В Кемеровской области нашли кость гигантского динозавра

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На территории Кузнецкого угольного бассейна сотрудниками краеведческого музея было совершено уникальное открытие. В деревне историки нашли часть кости динозавра, который скрывался под тремя метрами меловых отложений.

В Кемеровской области, а именно в деревне Шестаково, где нашли кость гигантского динозавра, сотрудники сделали вывод, что найденный фрагмент принадлежит зауроподу. Данный вид динозавров относится к растительноядным, но сотрудники предполагают, что возможно это кость крупного хищного динозавра. Находку археологи обнаружили, когда шел 4-й день работ 25 июня. Экспедиционная группа верит, что их предположения верны и в Шестаково действительно водились динозавры.

В последний раз, признаются сотрудники, такая «крупная» находка была в далеком 1953 году. Тем не менее, в 2014 году в Шестаково нашли и место массового захоронения скелетов динозавров.

Как известно, завроподы обитали на всех континентах с начала Юрского периода. Ученые доказали, что самый крупный представитель данного класса имел длину около 36 метров. Интересным фактом является то, что самец добивался внимания "женского пола" хлестким звуком, который издавал при ударе о землю. Самка выбирала самого "громкого" представителя завропода.