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Отклонение вещества от нормального показателя было обнаружено с помощью спутника Sentinel-5P, запущенного в прошлом году.

В прошлом году был запущен новый спутник, который предназначен для фиксирования качества воздуха в мире. Оказалось, что над Индией зафиксирован повышенный уровень формальдегида. Данное вещество достаточно токсично и опасно для здоровья человека. Оно вызывает раздражение слизистых оболочек и кожи, вызывая зуд и покраснения.

Ученые отмечают, что вещество может производиться в результате различных реакций в растениях, а также из-за деятельности человека. Так, в Индии большинство жителей разжигают древесину, что является одним из факторов повышения уровня вещества. Также, в стране многие предприятия нарушают правила производства, загрязняя атмосферу вредными веществами. Вдобавок ко всему, в Индии частым явлением отмечаются лесные пожары, а это также влияет на выброс формальдегида в атмосферу.

На снимке также видно, что подобное превышение вредного вещества есть и над Африкой, а также территории, которая расположена южнее Сахары.