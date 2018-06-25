VistaNews.ru


Над Индией зафиксирован повышенный уровень формальдегида

Сегодня, 18:23

Отклонение вещества от нормального показателя было обнаружено с помощью спутника Sentinel-5P, запущенного в прошлом году.

В прошлом году был запущен новый спутник, который предназначен для фиксирования качества воздуха в мире. Оказалось, что над Индией зафиксирован повышенный уровень формальдегида. Данное вещество достаточно токсично и опасно для здоровья человека. Оно вызывает раздражение слизистых оболочек и кожи, вызывая зуд и покраснения.

Ученые отмечают, что вещество может производиться в результате различных реакций в растениях, а также из-за деятельности человека. Так, в Индии большинство жителей разжигают древесину, что является одним из факторов повышения уровня вещества. Также, в стране многие предприятия нарушают правила производства, загрязняя атмосферу вредными веществами. Вдобавок ко всему, в Индии частым явлением отмечаются лесные пожары, а это также влияет на выброс формальдегида в атмосферу.

На снимке также видно, что подобное превышение вредного вещества есть и над Африкой, а также территории, которая расположена южнее Сахары.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Медики выяснили, что повышенный уровень кальция приводит к болезни Паркинсона

Учёные рассказали о пагубном влиянии молока на печень

Учёные назвали новую опасность пальмового масла

Главное за неделю

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные...

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

В гробнице китайского императора нашли неизвестное существо

Позже группа исследователей выяснила, кому принадлежал этот череп, найденный в...

Массивный НЛО открыл рядом с МКС портал в иные миры

 Доказательством этого, по мнению виртуальных уфологов, является некий объект,...

Рекомендуем