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В Челябинске спасли малышку, родившуюся без пищевода

Сегодня, 17:55

В Челябинской детской областной больнице хирурги провели сложнейшую операцию новорожденной девочке. О патологии было известно после скрининга беременности.

В Челябинске спасли малышку, родившуюся без пищевода. К счастью, врачам заранее было известно об отклонении малышки, поэтому они подготовились к спасению девочки. После рождения ее перевели в хирургическое отделение, где выполнили гастростомию.

Врачи подождали, пока ребенок восполнит нужный вес, а затем реконструировали пищевод. Данный дефект достаточно редкий, однако, подобные явления уже встречались. Отмечается, что младенец уже питается грудным молоком.

Напомним, в Архангельске врачи провели первые хирургические вмешательства младенцам, которые родились с патологиями. Новый перинатальный центр был построен в рамках федеральной программы. Здесь открыто отделение патологии младенцев, а также возможно проведение нейрохирургических, кардиохирургических и других операций.

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