Ученые: С помощью огурцов можно подавить развитие рака и старение

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Физетин, который содержится в составе такого на первый взгляд, простого продукта, может помочь организму справиться с развитием различных болезней, включая онкозаболевания.

Как стало известно из результатов работ американских ученых, флаванол физетин имеет все свойства антисептика и противовоспалительного средства. Ученые выяснили, что с помощью огурцов можно подавить развитие рака и старение. Такой вывод был сделан после эксперимента на грызунах мышах. Также благодаря физетину можно устранить начало болезней, которые непосредственно влияют на центральную нервную систему.

Но лучше всего этот компонент подавляет раковые клетки и снимает воспалительные процессы.

Есть исключение, при котором данное вещество употреблять строго не рекомендуется - это болезнь Хантингтона. Как раз этот компонент при данном заболевании может привести к плачевному результату, поскольку это генетическое заболевание. Как известно, генетические заболевания пока что не поддаются лечению, их можно приостановить. В огурцах физетина содержится больше всего. На второе место по его содержанию ученые возводят клубнику.