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Американские ученые связывают появление аутизма с диабетом матери

Сегодня, 02:30

Семь лет ученые из Калифорнии изучали более 400 тыс. детей, где и увидели интересную статистику.

Американские ученые во главе с Энни Сяном провели ряд экспериментов и опытов, и теперь связывают появление аутизма у детей с диабетом у матери.

В исследовании принимали участие 419425 детей, с периода 1995 по конец 2012 года. У разного количества беременных женщин было обнаружено три вида диабета – у 621 первого типа, у 9453 второго типа, у 11992 появился диабет во время беременности до 26-й недели и у 24505 – после 26-й недели.

Давно известен факт, что на расстройство детей, как аутизм, влияет много факторов: это и возраст родителей при зачатии, и заболевания перенесенные матерью ранее, и во время беременности, раса ребенка.

По истечению семи лет обнаружено у 5827 детей аутистическое расстройство. Был вычислен и неутешительный график для будущих мам с диабетом. В переводе на 1000 человек удалось выяснить, что самый большой риск у мам с первым типом диабета – 4,4 на 1000. Самый меньший у беременных, у которых обнаружили диабет после 26-й недели – 2,1. У девушек с нормальным сахаром в крови – 1,8 на 1000 человек.

Медики предупреждают, что следует как можно больше уделять внимания беременным – диабетикам.

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