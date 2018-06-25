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Солнечный супершторм способен «убить» телефоны по всей Земле

Сегодня, 16:43

Ученые базы НЦАИ пришли к выводу, что существует большая вероятность супервспышки на Солнце. По мнению ученых, это явление способно «сломать» средства связи на Земле.

Поскольку у человечества нет средства защиты от подобного явления, данный вариант имеет право на существование. Поток излучения, именуемый как «солнечный супершторм», способен "убить" телефоны по всей Земле из-за проявления новой геомагнитной бури.

Такой случай уже был в 1859 году, который повлек за собой «смерть» радиосвязи и телеграфов. В 2012 году такая вспышка уже была, но ее силы не хватило для того, чтобы нанести огромный вред устройствам сотовой связи.

Также исследователи отмечают, что в случае возникновения супершторма, ущерб от данного катаклизма может составить 2 трлн долларов. Ученые считают, что больше всего подвержены солнечному влиянию спутники.

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