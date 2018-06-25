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Hubble: В созвездии Скорпиона есть «дом престарелых»

Сегодня, 16:26

Орбитальной обсерватории NASA удалось сфотографировать одну из самых «старых» сфер, содержащихся во Млечном пути. Результаты удивили даже специалистов.

Hubble смог «заметить» и зафиксировать, что в созвездии Скорпиона находится то, что вполне можно определить, как «дом престарелых. Это звёзды, родившиеся ещё до Большого взрыва и до того, как сформировалась нынешняя Галактика.

В шаровые скопления входят десятки, а, может, сотни тысяч звёзд, которые существуют на окраинах своих галактик. Уже установлено, что возраст некоторых из тех звёзд, что находятся в созвездии Скорпиона в «доме престарелых», значительно превышает время Большого взрыва.

Фотографии, полученные Hubble, убедительно доказывают это. Аномалия – налицо. Как её объяснить, пока непонятно. В то же время требуется исследование тех звёзд, что населяют «дом престарелых».

Дальше пойдёт их изучение, которое должно приблизить к разгадке очередной тайны, которыми полна Вселенная.

В частности, специалисты сообщают о противоречиях. Некоторые из участников «дома престарелых» появились там после Большого Взрыва. Спустя после него 2 или 3 миллиарда лет. В это время уже происходило формирование Млечного Пути.

Возможно, новые снимки с Hubble помогут учёным в разрешении этой проблемы.

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