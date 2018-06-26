Британские ученые открыли новые структуры почек

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Их исследования не только открыли новую страницу в нефрологии, но и помогут в будущем назначать правильное лечение болезней.

Британские ученые из Университета Бристоля ранее уже пытались выяснить структуры почечных клубочков. Однако из-за их строения, которое не давало провести физиологическое давление крови, ничего не выходило. Кровеносные сосуды с тубулами при извлечении из тела сразу же разрушались, тем самым испортив результат эксперимента.

Однако сейчас у исследователей все получилось – они смогли обнаружить новые структуры почек. Благодаря технологиям 3D были воспроизведены почечные клубочки, что показали совершенно неизвестные ранее сосуды или как их еще называют, сосудистые камеры. Именно с помощью этого открытия ученые смогут узнать более детально об органе, что поможет в дальнейшем лучше лечить людей.