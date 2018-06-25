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С помощью «Хаябуса-2» были получены снимки Рюгю, благодаря которым можно разглядеть группу валунов на астероиде, а также скалу. Об этом сообщили на официальном сайте миссии.

Станцию «Хаябуса-2» запустили в космос в 2014 году. Ее предназначение доставлять образцы грунта с астероида Рюгю 62173. Данный тип астероида относится к классу С, который предположительно несет в себе информацию о компонентах протосолнечной туманности. 27 июня запланировано прибытие на астероид АМС. Изучение Рюгю займет 1,5 года.

Также миссионеры сообщили, что аппарат должен спустить модуль MASCOT, благодаря которому станет возможно отслеживание астероида и его поверхности. Выстрел будет совершен устройством SCI по поверхности астероида, который при наличии медного снаряда и взрывчатого вещества захватит слой грунта, который АМС сбросит на землю в 2020 году. Не так давно, с 18 по 20 июня Зонд «Хаябуса-2» увидел 150-метровую скалу и валуны на астероиде Рюгю с помощью камеры ONC-T.

Как сообщили представители, удалось разглядеть экваториальный хребет и очертания кратеров. Это может стать началом утверждения, что у Рюгю была своя сложная эволюция.

Многие ученые предполагают, что астероид Рюгю образовался при разрушении объекта, который в разы крупнее данного астероида.