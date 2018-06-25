Муссоны разносят грязный воздух из Азии на тысячи километров и убивают 7 млн человек в год

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Ежегодно южный регион азиатского континента охватывает облако пыли, которое пропадает в начале весны. Оказалось, что воздух над регионом фильтруют тропические муссоны, но, в то же время, загрязняют воздух по всему миру.

Ученые провели эксперимент, с целью обнаружить направления перемещения загрязняющих веществ, которые переносятся с потоком ветра. Исследователи разработали модель, которая демонстрирует движение в атмосфере диоксида серы и оксида азота, а также продуктов их разложения.

Выяснилось, что муссоны – главные переносчики загрязняющих веществ, а точнее связанные с муссонами антициклоны. Они поднимают элементы на высоту 15 км, а затем переносят их на тысячи километров.

Учеными было обнаружено и то, что внутри антициклонов достаточно высокий уровень гидроксильных радикалов, которые окисляют вредные частицы.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения утверждает, что каждый год от болезней, которые появляются из-за загрязнения воздуха, погибает около 7 млн человек.