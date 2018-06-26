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Ученые: Динозавры не могли высунуть язык

Сегодня, 05:30

Как оказалось, к такому решению пришли китайские ученые, которые опубликовали материалы статьи в научном журнале PLOS ONE - в отличие от своих сородичей-ящериц они не могли показать язык.

Китайская академия наук во главе с Чжихэн Ли и Чжунхэ Чжоузанялись вопросом изучения строения подъязычной кости динозавров. У большинства динозавров, включая птерозавров, тираннозавров и древних аллигаторов, нет функции, которая отвечала бы за подвижность языка. Именно поэтому ученые пришли к выводу, что динозавры не могли высунуть язык. Также данным вопросом заинтересовалась американка Джулия Кларк.

Ученые сделали вывод, что ситуацию с динозаврами повторили представители крокодиловых. У них же эта функция ограничена, поскольку крокодил должен дышать ноздрями над водой и открывать рот под водой.

Итак, ученые разгромили «в пух и прах» реконструкции динозавров с высунутым языком, ведь подъязычные кости у вымерших животных были достаточно короткими, чтобы совершить данное действие.

Но ученые также подметили, что динозавры, которые питались исключительно растительной пищей, имели более длинные языки и более сложную форму подъязычной кости.

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