Опыты на МКС: Российские физики создали 3D-биопринтер для «печати» кожи и тканей

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С 2010 по 2017 год отечественные ученые использовали установку «Кулоновский кристалл» для создания наружного покрова тела и сложных многослойных систем клеток без заготовленных шаблонов и каркасов.

Российские физики проводили опыты на МКС с помощью электромагнита «Кулоновского кристалла», создающего неоднородное магнитное поле. Впоследствии ученые формировали намагничивающиеся против направления поля структуры. Неожиданно для самих себя астронавты создали 3D-биопринтер для «печати» человеческой кожи и многослойных тканей.

3D-биопринтеры не подчиняются законам технологического прогресса, сохраняя в своей работе массу недостатков. В частности, для эффективного функционирования им необходим специальный каркас, роль которого выполняет матрица из полимеров.

Данный факт увеличивает ценность отечественного 3D-биопринтера, ведь он не просто обходится без каркаса, но еще и работает в несколько раз быстрее подобных установок. Работа на российским сегменте МКС продолжается. Возможно, уже в ближайшее время биопринтеры подарят человеку биологические конструкции, используемые для оценки воздействия радиации на космонавтов во время длительных космических миссий.