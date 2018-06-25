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NASA возьмёт на вооружение старинные навигационные инструменты

Сегодня, 12:44

Программа обучения астронавтов использованию данных механизмов уже разрабатывается.

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) намерено вернуться к использованию «списанного» оборудования. В частности, стало известно, что на вооружение ведомство возьмёт старинные навигационные инструменты – секстанты. Ими научат пользовать астронавтов, которых будут отправлять на Международную космическую станцию (МКС). Программа обучения уже разрабатывается соответствующими специалистами.

Предполагается, что секстанты помогут специалистам на орбите в случае аварийной ситуации. Известно, что это уже не первый случай, когда американские астронавты будут брать с собой данный инструмент. В 1960-х ими комплектовали членов миссии «Джемини». Специалисты уверены, что это будет отличным вариантом. Не нужно изобретать ничего нового, когда есть что-то старое, которое в достаточной мере проверено, уверены эксперты NASA.

Ранее мы писали, что ученые NASA и Дональд Трамп защитят Землю от астероидов. Аэрокосмическое агентство при поддержке американского президента разработало программу по защите планеты от чужеродных небесных тел.

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