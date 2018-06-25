На Шри-Ланке обнаружили девять новых видов пауков-гоблинов

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Ученые на Шри-Ланке обнаружили девять новых уникальных видов пауков-гоблинов. Об этом передают зарубежные СМИ.

На Шри-Ланке обнаружено девять новых видов пауков-гоблинов. Ученые шокированы, поскольку территория страны составляет всего 65 610 км2. Эти пауки являются эндемиками для данной местности, а это означает, что они находятся только в этом регионе и нигде больше. Некоторые из этих шестиглавых пауков можно найти только в нескольких местах Шри-Ланки, в то время как другие виды пауков-гоблинов совсем не выходят за пределы одного лесного участка.

Новые виды пауков-гоблинов были найдены учеными Сурешем П. Бенджамином и Сасанкой Ранасинге из Национального института фундаментальных исследований. В своей статье, опубликованной в «Эволюционной систематике», исследователи описывают в общей сложности девять видов пауков-гоблинов, причем два из этих родов впервые появились за пределами Австралии.