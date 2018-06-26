Учёные не нашли нецелевых мутаций в ДНК обезьян, отредактированных CRISPR

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Революционна технология редактирования генома не приносит такого вреда, как считалось ранее.

В ДНК обезьян, отредактированных посредством CRISPR, не нашли нецелевых мутаций. Китайские учёные выключили ген в эмбрионах макак-резусов и проследили за развитием генома в дальнейшем в ходе развития детёныша. Исследователи утверждают, что итоги наблюдений потрясли их. Оказалось, что количество мутаций в ДНК подопытных обезьян не превышало норму.

Таким образом, теория о том, что CRISPR вызывает множество опасных изменений в структуре генома, не нашла своего подтверждения. Именно это обстоятельство останавливает учёных от применения технологии на людях. Специалисты провели множество сложнейших экспериментов, которые показали высокую эффективность CRISPR. Пока что она ещё не доведена до совершенства, но эксперты утверждают, что учёные находятся на пути к освоению полноценного редактирования ДНК.

Ранее стало известно, что технология CRISPR может избавить от болезней или вызвать рак. Специалисты скрывают многие результаты исследований в данном направлении, но эксперты утверждают, что данная технология имеет огромные перспективы. При этом она также может принести массу негативных последствий.