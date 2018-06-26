VistaNews.ru


Учёные не нашли нецелевых мутаций в ДНК обезьян, отредактированных CRISPR

Сегодня, 00:45

Революционна технология редактирования генома не приносит такого вреда, как считалось ранее.

В ДНК обезьян, отредактированных посредством CRISPR, не нашли нецелевых мутаций. Китайские учёные выключили ген в эмбрионах макак-резусов и проследили за развитием генома в дальнейшем в ходе развития детёныша. Исследователи утверждают, что итоги наблюдений потрясли их. Оказалось, что количество мутаций в ДНК подопытных обезьян не превышало норму.

Таким образом, теория о том, что CRISPR вызывает множество опасных изменений в структуре генома, не нашла своего подтверждения. Именно это обстоятельство останавливает учёных от применения технологии на людях. Специалисты провели множество сложнейших экспериментов, которые показали высокую эффективность CRISPR. Пока что она ещё не доведена до совершенства, но эксперты утверждают, что учёные находятся на пути к освоению полноценного редактирования ДНК.

Ранее стало известно, что технология CRISPR может избавить от болезней или вызвать рак. Специалисты скрывают многие результаты исследований в данном направлении, но эксперты утверждают, что данная технология имеет огромные перспективы. При этом она также может принести массу негативных последствий.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Учёные объяснили ошибки редактирования генома системой CRISPR

Журнал отозвал статью о возможных мутациях при использовании CRISPR

Ученые: На людях может не работать метод редактирования генов CRISPR

Главное за неделю

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные...

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее...

В гробнице китайского императора нашли неизвестное существо

Позже группа исследователей выяснила, кому принадлежал этот череп, найденный в...

Массивный НЛО открыл рядом с МКС портал в иные миры

 Доказательством этого, по мнению виртуальных уфологов, является некий объект,...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

Рекомендуем