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Ученые из Томска создали безопасный аналог формалина без запаха

Сегодня, 10:37

«Адольфикс» тестируют в вузах и академиях разных городов России. Препарат дешевле, чем итальянский «Гринфикс», который привозят в РФ небольшими партиями.

Ученые из Томска, представляющие Томский госуниверситет, Сибирский государственный медуниверситет и Инжиниринговый химико-технологический центр, создали безопасный аналог формалина без запаха, получивший название «Адольфикс». Производством препарата занимается «Новохим», руководителем проекта является Евгений Жук.

На сегодняшний день «Адольфикс» тестируют в российских вузах, в некоторых учреждениях его уже используют вместо формалина. Новый препарат относится к низкому классу опасности, не токсичен и не имеет запаха. Отмечается, что формалин используют для фиксации и обработки биоматериалов и консервации органов. Безопасность этой жидкости для человека оставляет желать лучшего.

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