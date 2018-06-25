Ученые из Томска создали безопасный аналог формалина без запаха

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«Адольфикс» тестируют в вузах и академиях разных городов России. Препарат дешевле, чем итальянский «Гринфикс», который привозят в РФ небольшими партиями.

Ученые из Томска, представляющие Томский госуниверситет, Сибирский государственный медуниверситет и Инжиниринговый химико-технологический центр, создали безопасный аналог формалина без запаха, получивший название «Адольфикс». Производством препарата занимается «Новохим», руководителем проекта является Евгений Жук.

На сегодняшний день «Адольфикс» тестируют в российских вузах, в некоторых учреждениях его уже используют вместо формалина. Новый препарат относится к низкому классу опасности, не токсичен и не имеет запаха. Отмечается, что формалин используют для фиксации и обработки биоматериалов и консервации органов. Безопасность этой жидкости для человека оставляет желать лучшего.