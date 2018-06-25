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Ученые назвали повседневные предметы, которые способствуют увеличению веса

Сегодня, 10:10

Новые исследования ученых показывают, что предметы домашнего обихода могут способствовать увеличению веса. Повседневные предметы включают мебель, продукты питания, косметику и даже туалетные принадлежности.

Согласно новому исследованию, в домах у людей присутствуют скрытые химикаты, которые находятся начиная от продуктов питания и мебели до косметики и даже туалетных принадлежностей. Выступая на шоу Australian Today, американский врач Брюс Блумберг показал предметы домашнего обихода, которые могут способствовать увеличению веса, которые способны удивить.

Брюс Блумберг утверждает, что химические вещества в определенных предметах нарушают гормональные системы, от чего человек и начинает полнеть. К опасным предметам специалист отнес антипригарную посуду, пластиковые бутылки, зубную пасту, косметические средства, а также различные упаковки для пищи.

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