В США испытали роботов, которые заменят человека на опасной работе

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Искусственный интеллект может спасать людей из-под завалов и обломков крушения самолета, а также устранять утечки радиации. То есть роботы созданы для того, чтобы обезопасить человека от работы, которая угрожает его жизни.

Во время катастрофы на Чернобыльской АЭС погибло много рабочих, которые спускались в зараженное помещение, чтобы предотвратить утечку радиационной воды в почву. В связи с этим, в современном мире ученые обеспокоены проблемой того, что большинство людей выполняют работу, опасную для их жизни.

В Соединенных Штатах ученые создали специальных роботов, которые могут заменять человека в некоторых опасных сферах деятельности. В пустыне Нью-Мексико уже испытали первых роботов, которые смогут заменить человека на потенциально опасной работе. Для этого создатели придумывают определенный сценарий вроде «конец света», или «третья мировая война», а роботы должны устранить последствия катастрофы или же помочь людям, которые попали в беду.