В Хабаровском районе обнаружили петроглифы с рисунком неизвестного животного

Сегодня, 08:31

Ученым из Хабаровска удалось сделать несколько важных открытий благодаря низкому уровню воды в Амуре. В Сикачи-Аляне обнаружили валуны с новыми наскальными рисунками.

Как оказалось, уже давно ведется работа над поиском этих артефактов. Правда, до этого их московским коллегам, которые тоже хотели «попытать» судьбу, не повезло, поскольку каждый раз был не тот уровень воды. Когда уровень нормализовался, ученые решили попробовать отыскать исторические находки и им это удалось. В Хабаровском районе действительно обнаружили доисторические петроглифы с рисунком неизвестного животного.

Археолог Евгений Черников отметил, что данная находка была описана еще в работах у Окладникова. Также историк отметил, что они обнаружили и новые, ранее неизвестные им изображения животного, которое похоже на барана или волка.

Специалисты постоянно открывают все новые и новые петроглифы. Правда, сейчас уже валуны принадлежат государству, хотя долгое время они были «сами по себе». Именно поэтому исторические артефакты частично пострадали от вандалов.