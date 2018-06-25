Ученые: Рыбки данио могут видеть мир в УФ-спектре и панорамно

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После проведения научного наблюдения за рыбками данио ученые пришли к интересному открытию. Оказалось, что эти водные обитатели в ультрафиолете видят четыре спектра, а не три, как дано человеку.

Ученые несколько лет проводили изучение рыбок данио, у которых их заинтересовали возможности глаза. Толчок для проведения опытов дали несколько предположений, которые и выяснили исследователи. Оказалось, что в верхней части глаза данио различает цвета хуже, чем в нижней. Также данный вид рыб обладает способностью видеть мир и свою добычу в УФ-спектре, а также панорамно.

Кроме этого исследования показали, что данио имеют уникальную возможность различать изображение в четырех цветовых спектрах. При том, что четырьмя спектрами ультрафиолета они могут пользоваться, смотря как вперед, так и назад. Напомним, что человек имеет способность видеть только в трех спектрах УФ.

Также ученым удалось вырастить генетически модифицированных особей данио, которые имели светящиеся глаза. Примечательно, что свечение можно было задавать при создании таких рыб. В качестве эксперимента исследователи лишили мальков возможности двигать глазами, а глаза подсветили разными цветами, что дало возможность проверить работу рецепторов.

В ходе эксперимента все первоначальные гипотезы ученых оправдались. Результаты исследования были напечатаны в научном журнале Current Biology и показали, что особое строение сетчатки мальков наделяет их панорамным обзором, что вкупе с четырехцветным зрением заставляет их видеть мир под весьма необычным углом.