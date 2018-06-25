Ученые заявили о страшной опасности в общественном туалете

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Посетители общих уборных рискуют, задерживаясь надолго в кабинке общественного туалета.

Как сообщили эксперты, страшную опасность несет в общественном туалете все, начиная от ручки входной двери и до бумажных полотенец. На самом деле, как заявили ученые, люди попросту не моют руки с мылом перед использованием данных предметов и сразу же после того, как справляют нужду. Ученые настоятельно не рекомендуют напрямую контактировать с «опасной вещью», желательно брать ее через салфетку. По крайней мере, соблюдение такого правила уменьшит шанс заболеть чем-то в несколько раз.

Ученые подметили, что большой риск несет пользование телефоном во время посещения уборной. Также исследователи подметили, что при анализе сидения унитаза и экрана телефона выяснилось, что больше всего вредных микробов находится именно на экране.

Исследователи отмечают, что лучший способ избавиться от «последствий» в туалете - носить с собой антисептик. Главное ограждать себя от контактов со всеми предметами в туалете по максимуму. Это поможет сохранить здоровье.