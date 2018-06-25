VistaNews.ru


Ученые заявили о страшной опасности в общественном туалете

Сегодня, 07:54

Посетители общих уборных рискуют, задерживаясь надолго в кабинке общественного туалета.

Как сообщили эксперты, страшную опасность несет в общественном туалете все, начиная от ручки входной двери и до бумажных полотенец. На самом деле, как заявили ученые, люди попросту не моют руки с мылом перед использованием данных предметов и сразу же после того, как справляют нужду. Ученые настоятельно не рекомендуют напрямую контактировать с «опасной вещью», желательно брать ее через салфетку. По крайней мере, соблюдение такого правила уменьшит шанс заболеть чем-то в несколько раз.

Ученые подметили, что большой риск несет пользование телефоном во время посещения уборной. Также исследователи подметили, что при анализе сидения унитаза и экрана телефона выяснилось, что больше всего вредных микробов находится именно на экране.

Исследователи отмечают, что лучший способ избавиться от «последствий» в туалете - носить с собой антисептик. Главное ограждать себя от контактов со всеми предметами в туалете по максимуму. Это поможет сохранить здоровье.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Москвичка после родов в туалете принесла мёртвого ребёнка в клинику в пакете

В Дагестане тело новорожденного младенца нашли в общественном туалете

В Ростове из общественного туалета сделали будку для щенков

Главное за неделю

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Зародыша снежного человека нашли в Аризоне

Группа путешественников из США бродили по лесу Аризоны, когда наткнулись на...

Ученый готов рассекретить Лох-Несского монстра-людоеда

Чудовище шотландского озера Лох-Несс дважды за июнь засветилось перед...

Рекомендуем