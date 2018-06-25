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Учёные доказали инопланетное происхождение жизни на Земле

Сегодня, 07:28

Ученые из России сделали вывод, из чего же на самом деле состоят метеориты и как они могли повлиять на зарождение жизни на Земле.

Как сообщили ученые, в своих исследованиях они воспроизвели высокотемпературную плазму. Они «обстреливали поверхность с углеродом и другими компонентами, близкими по структуре к древней планете, тем самым имитировали удары от метеоритов по планете. «Кирпичики живого» или иначе ДНК и РНК, помимо них также есть аминокислоты, именно такие компоненты формируются после нанесенного удара. Это заключение дало российским ученым основу связывать появление метеоритов с появлением жизни на Земле. То есть они доказали в какой-то мере инопланетное происхождение жизни на Земле.

Как стало известно, «обстреливали» мишень ученые вольфрамом и искусственными алмазами. Как отмечает профессор Манагадзе, все же загадка происхождения жизни пока недоступна простому обывателю. Но российские ученые работают над этим вопросом.

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