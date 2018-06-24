Омские ученые назвали страны, в которых отдыхать смертельно опасно

Вчера, 23:08

Роспотребнадзор уверяет россиян тщательно выбирать страны для отдыха, так как могут привезти оттуда не сувенир, а смерть.

Омские ученые назвали страны, по их мнению, в которых не следует отдыхать, потому что сейчас во многих государствах бушуют эпидемии. Саудовская Аравия несет собой коронавирусную инфекцию. От нее уже пострадали более 2 207 человек.

В Республике Конго эпидемия Эболы, которая передается при контакте, но не воздушно-капельным путем. Сопровождается сильной рвотой, сыпью, нарушением роботы почек, в большинстве случаев – верная смерть. К началу июня уже 27 человек погибли.

На Африканском материке поджидает холера, где борются с ней свыше 1 855 человек. Это желудочно-кишечное заболевание, сопровождающееся рвотой, поносом, общим нарушением работы организма.

На Мадагаскаре гуляет самая страшная болезнь человечества – чума. Там от нее уже погибли 165 человек. От этой хвори появляется слабость, ознобы и повышение температуры, а также рвота.

В Либерии страдают от лихорадки Ласса. Передается водным, воздушно-капельным путем, что является максимально опасно. Пока не знают, как ее лечить, поэтому смертность от нее все растет.

Специалисты призывают выбирать страны для отдыха очень внимательно, изучать риски и болезни, чтобы быть ко всему готовыми.