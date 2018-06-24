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Невиданные гравитационные волны на Венере серьезно удивили ученых

Сегодня, 21:38

Оказалось, что планета действительно плохо изучена, ведь до очередного открытия астрономы были убеждены в обладании максимальными знаниями. Тем не менее, на второй от Солнца планете могут быть даже хребты и горы, о существовании которых эксперты даже не задумывались.

Невиданные гравитационные волны на Венере серьезно удивили ученых, более того, их скорость может достигать 360 км/ч, что достаточно непредсказуемый показатель. На образование таких природных явлений в космосе способны влиять именно горные гряды, а это значит, что исследователям предстоит детальнее изучить Венеру.

По предположению ученых, на планету в скором времени могут быть запущены зонды, которые смогли бы рассказать о Венере намного больше, чем известно научным деятелям сейчас. Но сейчас экспертов больше всего удивляет факт возникновения гравитационных волн на космическом объекте, не предназначенном для жизни и зарождения подобных процессов.

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