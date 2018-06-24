VistaNews.ru


"Секретные испытания в небе": НЛО контролировали запуск ракеты NASA

Сегодня, 20:57

На снимке видно, как несколько инопланетных кораблей будто следят за процессом, происходящим много лет назад. Проект «Восьмая орбитальная солнечная лаборатория» стартовал в 1975 году, и тогда об инопланетянах люди задумывались немного реже, чем сейчас.

Эксперты полагают, что «секретные испытания в небе» происходили под пристальным наблюдением гуманоидов, ведь НЛО контролировали запуск ракеты «Дельта», принадлежащей NASA. Сам проект был рассчитан на максимальный сбор новой информации о высокодиапазонном энергетическом излучении Солнца, а также прочих космических процессов, что инопланетным гостям могло не понравиться.

На изображении с моментом пуска ракеты легко можно рассмотреть, что предполагаемые инопланетные корабли буквально окружили космодром, располагаясь по всем удобным точкам. Но они не смогли помешать ученым и не стали вмешиваться процесс, долгое время оставаясь незамеченными.

Уфологи предположили, что инопланетяне не зря находились в небе во время запуска ракеты. Они уверены, что после взлета космического аппарата пришельцы на НЛО проводили испытания техники на предмет принятия сигнала из параллельных миров, а также на возможность противостоять оружию гуманоидов с других планет. 

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В ночном небе Кирова появится «медуза» от ракеты

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 отменили в последнюю минуту

Из Омска в Москву отправили новые модули для носителя «Ангары-А5»

Главное за неделю

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Зародыша снежного человека нашли в Аризоне

Группа путешественников из США бродили по лесу Аризоны, когда наткнулись на...

Ученый готов рассекретить Лох-Несского монстра-людоеда

Чудовище шотландского озера Лох-Несс дважды за июнь засветилось перед...

Рекомендуем