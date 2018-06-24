"Секретные испытания в небе": НЛО контролировали запуск ракеты NASA

Сегодня, 20:57

На снимке видно, как несколько инопланетных кораблей будто следят за процессом, происходящим много лет назад. Проект «Восьмая орбитальная солнечная лаборатория» стартовал в 1975 году, и тогда об инопланетянах люди задумывались немного реже, чем сейчас.

Эксперты полагают, что «секретные испытания в небе» происходили под пристальным наблюдением гуманоидов, ведь НЛО контролировали запуск ракеты «Дельта», принадлежащей NASA. Сам проект был рассчитан на максимальный сбор новой информации о высокодиапазонном энергетическом излучении Солнца, а также прочих космических процессов, что инопланетным гостям могло не понравиться.

На изображении с моментом пуска ракеты легко можно рассмотреть, что предполагаемые инопланетные корабли буквально окружили космодром, располагаясь по всем удобным точкам. Но они не смогли помешать ученым и не стали вмешиваться процесс, долгое время оставаясь незамеченными.

Уфологи предположили, что инопланетяне не зря находились в небе во время запуска ракеты. Они уверены, что после взлета космического аппарата пришельцы на НЛО проводили испытания техники на предмет принятия сигнала из параллельных миров, а также на возможность противостоять оружию гуманоидов с других планет.