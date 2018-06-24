VistaNews.ru


НЛО из "человеческой кожи" сопровождали полет шаттла «Атлантис»

Сегодня, 20:06

Астронавты NASA на космическом корабле не только запечатлели инопланетные объекты, но и во всех деталях описали их, разрушив давно сложившийся стереотип внешнего облика кораблей пришельцев.

Корабль «Атлантис» - 4-й шаттл NASA, исторический полет которого к Международной Космической Станции с экипажем в составе шести космонавтов состоялся 9 сентября 2006 года. После установки необходимых модулей на МКС, корабль с миссией STS-115 покинул ее, и уже начал вход в плотные слои атмосферы, как внезапно экипаж обнаружил, что на протяжении полета экипаж шаттла сопровождали три корабля НЛО. Впервые их официально зафиксированы не простые обыватели, а команда NASA.

Космонавты доложили о них и получили установку запечатлеть НЛО на видеокамеру. Члены экипажа подробно описали инопланетные корабли. Согласно их данным, объекты представляли собой цельное тело, к которому с трех сторон на тонких и гибких конструкциях фиксированы небольшие шарообразные структуры, меняющие направление во время полета, координируя направление движения, и возможно выполняющие функцию двигателей.

Установки не были ни жесткими, ни твердыми, но и не мягкими, а внешне напоминали блестящую кожу с покрытием из металла. Космонавты не могли назвать ни одну земную аналогию данному объекту. Уфологи считают, что НЛО, преследовавший астронавтов, был из человеческой кожи, так как только она может издавать характерный блеск. Рядом с кораблем находились еще две неопознанные структуры в виде колец, с деформирующейся поверхностью с металлическим оттенком. NASA опубликовало видеоролик, на котором отчетливо заметен НЛО, сопровождавший полет земного корабля сквозь атмосферу Земли.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Астронавты NASA проведут уроки в память о Кристе Маколифф‍

Экипаж МКС перешёл на «Союз МС-07» и передал командование станцией американцу

Падение китайской космической станции ожидается в марте

Главное за неделю

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Зародыша снежного человека нашли в Аризоне

Группа путешественников из США бродили по лесу Аризоны, когда наткнулись на...

Ученый готов рассекретить Лох-Несского монстра-людоеда

Чудовище шотландского озера Лох-Несс дважды за июнь засветилось перед...

Рекомендуем