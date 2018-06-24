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Испытания провели на секретном объекте в США.

По словам исследователей из Северо-западной национальной лаборатории Тихого океана США, элементы Telltale дают ключ к созданию ядерного оружия изгоев наций, запрещенные в соответствии с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Группа ученых построила нейронную сеть, чтобы раскрыть любую необычную ядерную деятельность в мире. Исследователи из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории (PNNL), одной из национальных лабораторий Министерства энергетики Соединенных Штатов, решили выяснить, могут ли они использовать глубокое обучение для сортировки различных событий ядерного распада для выявления любых подозрительных действий. Ученые научили нейросеть распознавать ядерную угрозу по потоку.

Лаборатория расположена под 81 футом бетона, камня и земли, блокирует из энергии космические лучи, электронику и другие источники импульсов. Система ищет электроны, рассеянные от радиоактивных частиц, затухающих и контролирующих изобилие аргона-37, радиоактивного изотопа аргона-39, который создается синтетически через ядерные взрывы. Аргон-37, который имеет период полураспада 35 дней, выделяется, когда кальций захватывает избыточные нейтроны и распадается, вызволяя альфа-частицу. Эмили Мейс, ученая из PNNL, сказала, что она ищет энергию, время, продолжительность и другие особенности событий распада, чтобы убедиться, что это от ядерных испытаний.

«Некоторые формы пульса трудно интерпретировать. Сложно отличить хорошие и плохие данные», - заявили специалисты.

Глубокое обучение облегчает этот процесс. Компьютерщики собрали 32 000 импульсов и аннотировали их свойства. Он также правильно определил 99,9% импульсов по сравнению с 96,1% от более традиционных методов.