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Ученые: Созданный материал способен скрыть человека от тепловизора

Сегодня, 19:29

Сотрудники университета Висконсина представили свою разработку, внешне напоминающую лист металла, которая способна спрятать самые крупные объекты от инфракрасных камер лучше, чем любые технологии тепловой маскировки.

Тепловизор - это оптико-электронная система, предназначенная для получения видимого изображения объектов, испускающих невидимое тепловое (инфракрасное) излучение. По принципу инфракрасных камер работают многие электронные устройства, например дроны, которые благодаря теплочувствительности способны обнаружить цель в любых условиях. Однако спрятаться от таких устройств можно.

Недавно ученые из университета Висконсина разработали материал, который способен скрыть от тепловизора любой объект - будь то человек, или танк, лучше, чем любая технология тепловой маскировки. Созданный материал похож на металлический лист, толщиной менее одного мм, который способен поглотить до 94% инфракрасного света, делая теплые предметы практически невидимыми. Специалисты отметили, что материал лучше всего работает в инфракрасном диапазоне средней и длинной волны. При этом тепловизоры будут воспринимать скрытый объект как обычный лист металла.

Для поглощения максимально большого спектра инфракрасного света разработчики обработали лист черным кремнием. Он поглощает свет благодаря необычному строению- представляет собой направленную вверх нанопроволку, составленную из микроскопических игл. Входящий свет отражается вперед и назад, оставаясь только внутри металла.

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