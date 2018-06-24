Ученые: Ранний подъем отрицательно сказывается на успеваемости школьников

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В Англии, в южном графстве Беркшир, ученицам частной школа предложили участвовать в эксперименте, целью которого было выяснить, как влияет время начала учебного процесса на способность девочек концентрироваться на обучении.

В качестве эксперимента начало уроков для учениц старших классов перенесли с 8:30 на 10:00. Девочки смогли соответственно перенести время подъема на полтора часа позже. По мнению родителей и учителей, школьницы больше не были хмурыми и мрачными по утрам и продемонстрировали большую собранность на занятиях лучшее восприятие учебного материала.

К подобной практике собираются прибегнуть и в других школах. Так, например, занятия старшеклассников в частной школе графства Суррей начинаются в 13:30.

Наблюдаемый положительный эффект объясняется тем, что в подростковом возрасте продолжительность сна должна быть не менее 9 часов, а ранний подъем отрицательно сказывается на самочувствии детей и, как следствие, их успеваемости.