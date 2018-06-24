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Ученые: Головная боль может провоцировать развитие инсульта и паралича

Сегодня, 18:57

Группа американских ученых в ходе исследования выяснили, что безобидная на первый взгляд головная боль, при регулярности может провоцировать развитие опасных заболеваний. Медики обнаружили, что мигрень часто является первой причиной возникновения инсульта и паралича Белла.

Автор исследования Ричард Крайг из Чикагского университета заявил, что если не лечить причину головной боли, то мигрень в будущем может спровоцировать развитие таких серьезных заболеваний, как инсульт, паралич Белла, эпилепсии и болезни Паркинсона. Также доктор Ричард Крайг обнаружил, что головная боль является часто причиной затяжных депрессий, стрессов и даже сердечных заболеваний.

Исследования показали, что пожилые люди, страдающие мигренью, в три раза чаще страдают от инсульта. Специалисты также выяснили, что люди с регулярными болями в голове, в два раза чаще имеют паралич Белла, что обусловливает паралич лица.

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