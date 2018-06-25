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Эксперты спорили, однако сошлись на двух позициях, задействовав которые у пары значительно возрастают шансы достичь пика наслаждения одновременно. Оказалось, что лучшими были признаны достаточно традиционные вариации.

Ученые назвали лучшие секс-позы для яркого оргазма у женщин – и это «миссионерская», а также поза «наездницы». Согласно объяснениям специалистов, в таком положении стимуляция точки «G» может быть максимально удобной, а выгодное положение приведет девушку к невероятному оргазму, чего многим представительницам прекрасного пола часто не хватает.

Американские эксперты отмечают, что споров и разногласий на данную тему существует немало, и максимальное наслаждение женщины способны получать в других позах, даже самых неожиданных. Тем не менее, как гласят результаты исследований, ранее названные позиции для многих оказались самыми подходящими.