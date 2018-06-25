Ученые: Светящиеся микролазеры помогут исследовать заболевания мозга

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Случайное открытие сделает серьезный прорыв в диагностике опасных заболеваний, поможет контролировать работу нейронов, а также быстро обнаруживать химические изменения в организме пациентов.

Международная группа ученых из лаборатории в Беркли в ходе исследований случайно обнаружила, что пять полимерных шариков, соединенных с иными частицами, под воздействием инфракрасных лучей способны излучать свет. На основе данного открытия ученые разработали светящиеся микролазеры, размер которых меньше, чем эритроцит крови.

Специалисты уточняют, что подобный набор частиц излучает свет около пяти часов даже при погружении в иную среду, например в кровь. К тому же они не изнашиваются, и могут быть использованы в течение нескольких лет после изготовления. Чем больше микролазеров погружается в среду, тем больше света они отражают друг от друга и излучают.

Данные светящиеся микрочастицы помогут врачам контролировать функционирование нейронов, и смогут быстро обнаружить изменения химических констант организма. С их помощью можно исследовать заболевания мозга и производить раннюю диагностику, на что раньше уходили дни и месяцы. Ученые добавили, что изначально частицы функционировали лишь в воздухе, однако после окунания их в сыворотку крови шарики покрылись белками, и начали работать внутри организма.