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Жизнь на Марсе возможна: Астроном из Австралии призвал скорее колонизировать Марс

Сегодня, 16:19

Опытный астроном из Австралии Рэй Пикард долгие годы изучал поведение Марса и теперь с полной уверенностью заявляет, что жизнь на Красной планете возможна. Ученый призывает NASA, как можно скорее начинать колонизировать Марс.

«Марс всегда является одной из тех планет, которые всегда интриговали людей и теперь мы можем даже поселиться там», - утверждает австралийский астроном Рэй Пикард. Согласно данным специалиста, люди смогут выжить на Красной планете, а потому нужно посмешить с колонизацией Марса.

Единственной помехой является то, что ученые пока не создали безопасный аппарат, который сможет без проблем доставить космонавтов на Марс. Рэй Пикард также добавил, что Огненная планета одна из немногих, которая позволяет ученым через телескоп просматривать сезонные изменения.

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